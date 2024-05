UE, Nasce “Arena Europa”, policy talk per un confronto aperto tra i candidati e Terzo Settore

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 i cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere i nuovi rappresentanti del Parlamento europeo. In vista della tornata elettorale, FB&Associati, la prima società di consulenza indipendente fondata in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying, ha ideato Arena Europa, una serie di policy talk che si terranno nel mese di maggio con l’obiettivo di mettere in connessione la politica e le istanze dei cittadini. FB&Associati, con la sua divisione FB Benefit attiva dal 2022, supporta attivamente Associazioni ed Organizzazioni di diversa natura, afferenti al Terzo Settore, in un’articolata attività di informazione, sensibilizzazione e rappresentazione dei propri interessi, aiutandoli a divenire protagonisti all’interno dell’arena politica. Il progetto Arena Europa, si inserisce appunto nell’ambito della attività FB Benefit e prevede la possibilità di un confronto diretto con i candidati su temi sociali di ampio respiro affinché possano elevare le loro istanze all’attenzione dei tavoli europei. Gli appuntamenti prenderanno il via a Milano venerdì 10 maggio alle ore 16:30 presso il centro Copernico Milano Centrale con i candidati della Circoscrizione Nord-Occidentale. Proseguiranno venerdì 17 maggio alle ore 16 presso la Sala Rossini di Caffè Pedrocchi di Padova, con i candidati della Circoscrizione Nord-Orientale. Mercoledì 22 maggio alle ore 12 l’Hotel Best Western di Palermo ospiterà l’incontro per la Circoscrizione Insulare. Giovedì 23 maggio alle ore 13 tappa a Roma, presso l’Istituto Luigi Sturzo per la Circoscrizione Centrale. Gli appuntamenti si concluderanno presso la sede Confapi a Bari, venerdì 24 maggio alle ore 17, con i candidati della Circoscrizione Meridionale.