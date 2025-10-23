Welfare: Fumarola (Cisl), 'contrattazione strumento principe per noi: necessario dare servizi concreti alle famiglie'

"La contrattazione è lo strumento principe per la Cisl e, assieme a quella nei luoghi di lavoro, si deve sviluppare anche la contrattazione sociale, per dare risposte in termini di servizi alle persone e alle famiglie, oltre ad opportunità di conciliare meglio la vita e il lavoro per le donne e per i genitori. Si tratta di un tema per noi fondamentale, presente anche nella contrattazione che, invece, si sviluppa nei luoghi di lavoro". E' quanto affermato da Daniela Fumarola, Segretario Generale Cisl, alla seconda edizione del Global Welfare Summit - il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dedicata alle "Eccellenze che ispirano" e svoltasi a Villa Miani a Roma.