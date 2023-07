Welfare, Minuti (Caronte & Tourist): "Supporto a genitori e aiuto per inclusione aziendale"

"Nella nostra azienda che conta 1800 dipendenti, tra cui 900 marittimi, abbiamo ragionato su come mettere in campo azioni positive per andare incontro alle loro esigenze". A dirlo Tiziano Minuti, human resources communications manager Caronte & Tourist, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma.

"Abbiamo raggiunto - spiega - un accordo per la tutela e la promozione della genitorialità, abbiamo introdotto contributi per la scuola dell'infanzia e la primaria, abbiamo istituito la commissione pari opportunità. C'è poi una consigliera che opera proprio nell'inclusione e sul supporto psicologico".

"L'azienda - sottolinea - agisce rispettando i diritti fondamentali di ogni individuo, tutelandone l’integrità morale e assicurando pari opportunità".