Lavrov: "Russia cerca di fermare la guerra". E tutti ridono - Video

"Stiamo cercando di fermare la guerra iniziata contro di noi, con lo sfruttamento del popolo ucraino...". Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov parla a New Delhi e la platea del convegno Raisina Dialogue ride apertamente. Il numero 1 della diplomazia di Mosca propone la sua 'versione' relativa al conflitto con l'Ucraina. Le parole, a giudicare dalla reazione dei presenti, non sono convincenti.

"La guerra che stiamo cercando di fermare e che è stata iniziata dall'Occidente contro di noi usando gli ucraini, ovviamente, ha influenzato la politica russa, compresa la politica energetica", dice Lavrov.

Lavrov repeated Russian favorite story in New Delhi - that "we [Russia] are trying to stop the war which was launched against us".



You can clearly hear the audience laughing at him (9 second of video).