L.A.Water ridisegna le infradito, lusso combinato al confort

Anche nell’estate 2021 le infradito sono un vero trend moda, non solo i classici evergreen, ma modelli ultraflat, con il fondo in corda, il modello sandalo foulard, o il modello gioiello o conchiglia. Questa l’idea di L.A.Water che ha lanciato la nuova collezione di infradito ispirate alla moda losangelina (il logo, infatti, è il simbolo dei loro acquedotti), un mix perfetto di stile che viaggia tra metropoli e mare. Flat ma anche con platform in corda per regalarsi 4 centimetri in più, e tutte decorate con strass, boules o perle. Con il loro segno distintivo: le grafiche esclusive delle suole dedicate alla moda iconica italiana degli anni Novanta.

L.A.Water continua così la sua corsa, a braccetto con la gran voglia di tornare a vivere, di uscire, di socializzare, di godersi la vita di nuovo, all'aperto e con gli amici e presto al mare. La collezione ed il Brand italiano, a dispetto dell'acronimo Los Angeles Water, da cui trae ispirazione, continua ad ottenere conferme ed entrare sempre di più nei vari angoli del mondo.

Il brand, nato da un’idea dell’attrice e modella, Natasha Stefanenko e suo marito, l’imprenditore Luca Sabbioni, porta avanti il progetto per raggiungere ogni parte del mondo: da Saint Barth alle Mauritius, fino a Grenada, Martinica, Santa Lucia, Egitto, Grecia, Israele, Belgio, Germania, Francia, Russia, Croazia. Ovunque il made in Italy e l’amata ciabatta gioiello sono simbolo di presenza, eleganza, cura di se.

Dal mare in città. Gli store più importanti, da Sugar ad Arezzo a Susi di Latina, da Saint Germain di Ascoli Piceno, Bonvicini a Montecatini, alla Rinascente di Milano e Roma fino al Micha di Parigi e molti altri, espongono questo nuovo prodotto all'insegna della gioia di vivere. Protagonista della nuova campagna l’ex miss Italia Carlotta Maggiorana, che indossa non solo i sandali ma anche i nuovi kaftani in raso o in pizzo con pattern ispirato alle maioliche siciliane o raffigurante gioielli e pietre scintillanti oltre alle pochette e i foulard abbinati, senza dimenticare, di questi tempi, le colorate mascherine.

L.A. Water è sinonimo di lusso senza rinunciare al comfort e al colore, come raccontano Natasha Stefanenko e suo marito Luca, comproprietari del marchio. “Sono cresciuta in Russia -ricorda Natasha- dove i colori dell’infanzia si limitavano al grigio, marrone e nero. Il bianco, nei lontani e freddi monti Urali, era riservato alla neve. Creare collezioni insieme alla stilista Sara e Luca, dove il colore, le stampe originali, gli accessori ricchi di fantasia, sono il fulcro intorno al quale ruotare, mi trasmette allegria, mi riempie gli occhi ed il cuore”.

“La Smart Trade spa, con la sua professionalità ed esperienza, ci segue passo dopo passo -aggiunge Luca Sabbioni- ed ora che possiamo tornare ad uscire e riunirci, abbiamo voglia di creare eventi, aperitivi, momenti magici con i nostri partner commerciali, per ritrovare gli amici, per raccontarci, scambiare sorrisi ed abbracci. Presto organizzeremo eventi alla Rinascente e in altre bellissime location, proprio all’insegna della vita che ritorna a sbocciare”.