L'AZIENDA DI ESG DATA INTELLIGENCE DEEPKI RACCOGLIE 150 MILIONI DI EURO PER AIUTARE IL SETTORE IMMOBILIARE A RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE E COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

- La più grande raccolta fondi ClimateTech SaaS nel settore immobiliare -

MILANO, 30 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Deepki, l'unica azienda al mondo ad offrire una piattaforma di data intelligence ESG per il settore immobiliare, annuncia di aver raccolto 150 milioni di euro in un round di finanziamento di Serie C. L'operazione è stata coordinata da One Peak e Highland Europe, due società di Venture Capital con sede a Londra specializzate in aziende tecnologiche in fase di espansione, leader nei propri settori, in Europa.

Fondata nel 2014, la piattaforma SaaS Deepki aiuta gli investitori immobiliari, i proprietari e i gestori a migliorare le prestazioni ESG del proprio patrimonio immobiliare e a valorizzarlo. Permette ai clienti di raccogliere dati ESG, ottenere una panoramica completa delle prestazioni ESG del loro portfolio, stabilire i piani di investimento per raggiungere il net zero, migliorare e valutare i risultati.

Il nuovo finanziamento contribuirà a sviluppare la leadership di Deepki in Europa attraverso l'innovazione, garantendo oltre 200 nuove assunzioni nel 2022, avviando e facendo crescere il business negli Stati Uniti nei prossimi 12 mesi e realizzando acquisizioni strategiche. Tra gli altri investitori si includono Bpifrance, Revaia,Hi Inov e Statkraft Ventures.

Vincent Bryant (CEO) e Emmanuel Blanchet (COO) co-fondatori di Deepki, hanno così commentato il nuovo finanziamento:

"Sono necessari più di 5 trilioni di dollari all'anno di investimenti [1] per decarbonizzare l'ambiente costruito e garantire che il settore del real estate possa rispettare il suo impegno a raggiungere l'obiettivo di net zero entro il 2050. Il valore del mercato del monitoraggio e dell'analisi necessario per raggiungere questo obiettivo varrà da 5 a 10 miliardi di dollari entro il 2025, con una crescita annua del 20%. L'annuncio di oggi significa che siamo in una posizione ancora più forte per sfruttare questa enorme opportunità"

Jean Tardy-Joubert, Partner di Highland Europe, e Humbert de Liedekerke Beaufort, Managing Partner di One Peak, hanno commentato:

"Il settore immobiliare è oggi responsabile del 40% delle emissioni globali di CO2 e Deepki fornisce una soluzione per i proprietari, i gestori e gli inquilini per misurare e quindi azzerare l'impatto di CO2 dei loro immobili. In uno dei settori più maturi e importanti, Deepki supporta i clienti nel primo importante passo del percorso per raggiungere gli obiettivi net zero."

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1776555/Vincent_Emmanuel_Photo.jpg