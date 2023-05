L’azienda Didiesse imprime su una texture da collezione l’anima africana. African Soul, la macchina espresso ispirata ai colori dell’Africa

Napoli, 3 maggio 2023. Infinite risorse naturali, territori estesi, antica saggezza… L’Africa è un luogo dove reimparare a vivere insieme, promuovere il benessere per tutti, in un pianeta sano. Da queste ispirazioni, l’azienda napoletana Didiesse, specializzata nella produzione di macchine espresso a cialde, propone ai consumatori una nuova texture da collezione. Si tratta di “African Soul” una dedica al continente africano, ai suoi popoli, ai suoni, ai colori e alle sue ricchezze generate da quella stessa terra che li accoglie. Risorse naturali d’inestimabile valore, disseminate in un territorio a dir poco immenso, variegato con le sue mille sfumature sono state impresse da Didiesse sulle nuove “Frog e Baby Frog Collection”.La trama dai colori caldi evoca la madre terra con i suoi toni bruni, i tramonti che si stagliano su orizzonti infiniti, dove il cielorosso, sembra talmente vicino da poterlo quasi toccare. Mentre le forme dinamiche della texture, in continua evoluzione, rappresentano il legame tra passato e futuro. Le macchine espresso Didiesse combinano efficienza, design e supportano la tecnologia a cialde, un sistema ecologico per preparare l’iconico espresso napoletano, dove il caffè è racchiusotra due veli di carta filtro. Inoltre, l’ottima estrazione ed erogazione delle macchine espresso progettate dall’azienda napoletana, garantiscono un’esperienza di alta qualità per tutti i consumatori di caffè. Le “Collection”ideate da Didiesse sono delle vere e proprie tele, dal design divertente e colorato, ispirate a temi d’interesse, mode del momento o semplicemente espressione di estro creativo. Inoltre, sono in tiratura limitata, caratteristica che le rende dei veri e propri oggetti d’arredo per i collezionisti. Le Frog e le Baby Frog Collection sono già disponibili sull’e-shop di Didiesse: https://store.didiessesrl.eu/

