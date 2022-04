L’azienda pugliese “Lapietra” conquista il mercato con la coltivazione fuori suolo di pomodori di altissima qualità

Negli ultimi anni è cresciuta ulteriormente la consapevolezza che la valorizzazione dell’agricoltura può rappresentare un concreto valore aggiunto per il nostro paese, partendo da regioni come la Puglia dove ci sono tutti gli elementi ideali, a partire da condizioni climatiche eccellenti che permettono di ottenere prodotti che rispondono ad esigenze elevate di qualità.

Rientra in questo contesto l’azienda Agricola Lapietra che a Monopoli dispone di impianti di produzione all’avanguardia, a partire dall’utilizzo della coltivazione fuori suolo in cui la terra viene sostituita da un substrato inerte che consente di avere prodotti di grande qualità per l’intero arco dell’anno. Il tutto, attraverso un consumo di suolo di gran lunga inferiore rispetto a quello richiesto dalla coltivazione nella terra.

Un fattore non indifferente, visto che in passato per poter gustare pomodori era necessario attendere la naturale stagione di maturazione. Adesso, invece, aziende come quella dei fratelli Lapietra utilizzano serre hi-tech in cui si creano le condizioni ideali per produrre pomodori ed altri ortaggi di ottimo sapore, con proprietà organolettiche inconfondibili e nel pieno rispetto dell’ambiente, oltre che della salute dei consumatori.

L’innovazione, in particolare, rappresenta un fiore all’occhiello di ciò che hanno messo in piedi i fratelli Lapietra a Monopoli (Ba). L’impianto di cogenerazione presente all’interno dell’azienda, ad esempio, è uno tra i più moderni ed avanzati tecnologicamente presenti oggi sul mercato e consente di ottimizzare il consumo energetico. A ciò si aggiunge un sistema innovativo di luci supplementari utilizzate nel periodo invernale per compensare la radiazione naturale, il tutto al fine di migliorare la maturazione ed il gusto dei pomodori.

Il riutilizzo delle acque, inoltre, comporta un notevole risparmio, anche in termini di sfruttamento di una risorsa naturale così importante. Tutto questo rappresenta la chiave di lettura del successo di questa azienda e della sua affermazione sul mercato dei prodotti agricoli di grande qualità.

