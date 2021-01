Lazio cala il tris in casa Atalanta, Genoa ok a Crotone

(Adnkronos)

Vittoria e sorpasso: la Lazio fa il colpaccio in casa dell'Atalanta e scavalca la Dea in classifica. I biancocelesti vincono 3-1 con il gol di Marusic in avvio, il raddoppio di Correa a inizio ripresa e il sigillo finale di Muriqi. L'Atalanta si illude di riaprire il match al 78' con il tap-in di Pasalic dopo il palo colpito da Muriel, prima della doccia fredda del terzo gol biancoceleste. La squadra di Simone Inzaghi, alla quinta vittoria di fila, sale così a quota 37 punti e per ora aggancia la Roma (impegnata stasera contro il Verona) al quarto posto, a -9 dal Milan capolista.

Finisce 1-1 la sfida tra il Cagliari e il Sassuolo, un pareggio che sa di beffa per la squadra di Di Francesco. I sardi assaporano i tre punti con il gol del solito Joao Pedro (75'), ma in pieno recupero è Boga (94') a firmare il pareggio per i neroverdi. I sardi sono al terz'ultimo posto in classifica insieme al Torino, che ieri non è andato oltre il pareggio con la Fiorentina.

Il Genoa, invece, continua l'ottima marcia sotto la guida di Ballardini. I liguri vincono per 3-0 sul campo del Crotone, trascinati da un super Destro: l'attaccante firma una doppietta (24' e 50') intervallata dal gol di Czyborra (29'). In classifica il Genoa sale a 21 punti, lontano dalle posizioni più calde, mentre il Crotone resta fanalino di coda con 12 punti.