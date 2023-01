Lazio, Funari: "Non mi candido alle regionali, avanti con impegno in Giunta Roma"

‘’Non ho mai ragionato in questo momento insieme agli amici di Demos di candidarmi alle regionali, ora sono impegnata nella giunta e nelle politiche sociali a Roma. Sarebbe anche poco serio lasciare il Campidoglio, sono per portare avanti gli impegni presi’’. Lo afferma all’Adnkronos l’assessora capitolina alle politiche sociali Barbara Funari (Demos) smentendo le voci su una sua possibile candidatura alle regionali del Lazio.

‘’Stiamo lavorando per chiudere le liste per la città metropolitana di Roma e le altre province. Ci presenteremo con il nostro simbolo ed è una ulteriore occasione di proposta e crescita per il nostro soggetto politico che è lealmente nel campo del centrosinistra ma con una sua identità e una sua storia, seppur breve, dal 2018. Ci siamo proposti come rappresentanti di tante persone della società civile, cittadinanza attiva, mondo dell’associazionismo ma anche professionisti che hanno scelto di mettersi al servizio della città. Crediamo che anche in un momento difficile per i partiti e di grande distanza dalla politica partecipare alla vita pubblica e dare un contributo relativamente a quello che per noi è fondamentale, come i valori della solidarietà e del bene comune, è importante. Il nostro slogan ‘la forza del noi’ non è una frase fatta ma è l’idea di essere in diversi con varie idee per portare ognuno un contributo, in un’ottica democratica che vada al di là della politica gridata, che non ci piace. È un altro modo di fare politica’’.

Tornando alle liste, sottolinea Funari, ‘’stiamo lavorando, anche insieme al ‘’neo tesserato’’ Luca Bergamo (ex vicesindaco della giunta Raggi) e ad altri, per costruire la lista dei 32 nomi di Roma. Sono contenta che anche la partecipazione femminile sarà importante in termini numerici, una cosa purtroppo non sempre scontata. La prossima settimana dovremmo presentare le liste’’.