Lazio: Immobile sostituito a Verona, il motivo

Ciro Immobile scalpita per tornare al gol con la maglia della Lazio. L'attaccante è rientrato da due partite in campionato smaltito l'infortunio muscolare alla coscia destra, ma non sta incidendo in campo.

Ieri al Bentegodi contro il Verona, Immobile è stato richiamato in panchina al minuto 68 da Sarri che, al suo posto, ha lanciato in campo Felipe Anderson. Una sostituzione che il centravanti non ha preso affatto bene. A dimostrarlo è stata la sua reazione uscendo dal terreno di gioco: ha scosso la testa e ha allargato le braccia. Tutto è rientrato rapidamente, infatti al momento di accomodarsi in panchina ha abbracciato il tecnico senza polemiche.

Nel post gara, ai microfoni di DAZN, Sarri è tornato sull'episodio: "Era programmato che uscisse Ciro. Ne abbiamo approfittato per far recuperare parzialmente Anderson, il giocatore che nelle ultime 5 ha accumulato più minutaggio".

Immobile sarà titolare sabato contro l'Atalanta?

Sicuramente Sarri punta su Immobile e lo dovrebbe schierare dal 1' minuto anche nella 22a giornata di Serie A sabato sera all'Olimpico.

I fantallenatori aspettano il bonus del centravanti, l’ultimo conquistato risale infatti alla sedicesima giornata di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos