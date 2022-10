Lazio impegnata in EL, Sarri: "Vi dico come stanno Luis Alberto e Lazzari"

Lazio all'esame Midtjylland domani alle ore 18:45 all'Olimpico di Roma, gara valida per il quinto turno del girone F di Europa League.

Oggi mister Sarri ha presentato così il match in conferenza stampa: "Il rendimento in

Europa League è viziato da una gara sbagliata, per il resto abbiamo fatto quel che dovevamo. Il manto erboso dell’Olimpico non si sistemerà nel breve tempo, per noi è un problema considerevole. Ci sono anche altri modi di giocare, ma a me non riescono”.

Sui singoli il tecnico della Lazio ha così commentato: "Vecino ci sta dando quello che ipotizzavamo. Cancellieri ha la gamba di Felipe Anderson, ma non l’ordine. Lazzari ha accusato una semplice contusione, bella tosta ma nulla di grave. Sulla diffida di Milinkovic-Savic in campionato non farò troppi ragionamenti. E' da valutare Luis Alberto, ha avuto un acciacco che non gli ha consentito di allenarsi al meglio".