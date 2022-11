Lazio: KO Lazzari, ma è tornato Immobile

Lazio vittoriosa di misura ieri sera all'Olimpico contro il Monza. Mister Sarri sorride per il risultato, ma anche per il recupero di Ciro Immobile che ha disputato gli ultimi minuti del match smaltito l'infortunio. L'attaccante ora si candida per tornare titolare domenica in campionato contro la Juventus.

Nota negativa della serata, invece, è stato il problema muscolare al polpaccio accusato nel primo tempo da Manuel Lazzari. Queste le condizioni del terzino, così ha parlato il Coordinatore dello Staff Medico Fabio Rodia a fine partita ai microfoni di Lazio Style Channel: "Lazzari ha accusato un fastidio al polpaccio destro. Valuteremo l’accaduto, non siamo ottimisti per la partita di domenica perché il tempo a disposizione è poco".