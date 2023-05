Lazio-Lecce 2-2, Milinkovic Savic evita k.o. allo scadere

Lazio e Lecce pareggiano 2-2 nel match che apre la 35esima giornata della Serie A 2022-2023. Il pareggio permette alla Lazio di salire a 65 punti, in terza posizione. Il Lecce è a quota 32, ancora a 'tiro' delle squadre in zona retrocessione.

La formazione allenata da Sarri rischia grosso al 22', quando il Lecce ottiene un calcio di rigore: Strefezza sbaglia dal dischetto. La Lazio, dopo il pericolo scampato, sblocca il risultato al 34' con Immobile, che sfrutta il suggerimento di Luis Alberto e firma l'1-0. Il Lecce reagisce e trova il pari prima del riposo. Hjulmand innesca Oudin che dal limite buca Provedel: 1-1 al 46'. In avvio di ripresa, Oudin concede il bis. Assist di Strefezza e conclusione vincente, stavolta di destro, per l'1-2 al 51'. La Lazio prova a caricare a testa bassa ma non sfonda. Al 76' Immobile non sorprende Falcone, al 92' Pedro centra il palo. E' Milinkovic Savic, al 94', a firmare il 2-2 e ad evitare il k.o. dei biancocelesti.