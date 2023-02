Lazio, lo aveva promesso e Rocca si taglia il pizzetto: "Mi sento più giovane"

Lo aveva promesso durante la campagna elettorale in caso di vittoria e Francesco Rocca neo eletto presidente della Regione Lazio mantiene la parola e si taglia il pizzetto in diretta nel corso del programma 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio 1. "Da 27 anni ho il pizzetto, nessuno mi ha mai chiesto di tagliarlo, siete i primi. Abbiamo preso un impegno, non rinuncio", dichiara Rocca. E dopo aver indossato la mantellina, via con un taglio di rasoio. Come si sente ora senza pizzetto? "Mi sento più giovane", risponde Rocca.

A tagliare il pizzetto a Rocca è stato Filippo Del Monte, parrucchiere che lavora con Antonio Pruno, nei cui salone va il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra pochi giorni dovrà incontrare il sindaco di Roma Gualtieri, speriamo che senza pizzetto la riconosca? "Di solito è il contrario, perché non è che il sindaco sia così visibile, ha una abilità particolare: non essere visibile", replica, con una battuta, Rocca sottolineando che l'incontro ci sarà subito dopo il suo insediamento.

Il taglio del pizzetto è anche "un omaggio al presidente Silvio Berlusconi, nemico delle barbe", conferma durante la telefonata a 'Un Giorno da Pecora' Maurizio Gasparri (Fi), che poi invia un whatsapp alla segretaria di Berlusconi per avvisarlo della promessa mantenuta da parte di Rocca. E alla richiesta di una rima dopo l'impresa, Gasparri improvvisa: "E' più bella la sua bocca senza barba, caro Rocca".

Quanto al suo insediamento in Regione Lazio, il neo governatore chiarisce: "Sto aspettando la Corte d'Appello che sta facendo la verifica, credo sarà previsto tra sette/dieci giorni al massimo. Dovrebbe essere prima di marzo, il 28 febbraio". Giorgia Meloni lo ha chiamato per complimentarsi della vittoria: "era febbricitante in quei giorni - ricorda Rocca - perché aveva l'influenza, abbiamo fatto una breve chiacchierata ma ci vediamo in settimana".