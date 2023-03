Lazio, non si allenano Zaccagni e Milinkovic-Savic

Non arrivano buone notizie dall'ultimo allenamento in casa Lazio.

A Formello sono da segnalare le assenze sia di Pedro, che di Romagnoli e Radu, ma occhio anche a Milinkovic-Savic e Zaccagni: anche loro due non erano presenti nella rifinitura di questa mattina, out per un virus gastrointestinale, ed entrambi sono da considerare in dubbio in vista di domani. Il centrocampista serbo ha accusato questo problema tra la notte di sabato e domenica saltando anche il match contro la Salernitana.

Le loro condizioni saranno monitorate e valutate nelle prossime ore: Sarri spera naturalmente di recuperarli entrambi o almeno uno in vista delle prossime partite.

Quella che più interessa i fantallenatori, ovviamente, è quella in programma lunedì sera contro la Sampdoria.

