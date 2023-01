Lazio, Pignalberi: "Sanità, sostegno a famiglie e rifiuti al centro del programma"

Sanità, sostegno alle famiglie e rifiuti. Sono i punti fondamentali del programma di Fabrizio Pignalberi, candidato alla presidenza della Regione Lazio con il 4 Polo e Pignaleberi Presidente nella corsa che si deciderà il 12 e 13 febbraio prossimi. "Dobbiamo restituire dignità ai cittadini del Lazio, questo sarà il mio primo obiettivo. Non possono andare fuori dal Lazio per curarsi. Vedere i cittadini costretti ad emigrare è un'umiliazione che voglio superare con tutte le mie forze, anche se so che non sarà facile", dice Pignalberi, leader del movimento Più Italia, all'Adnkronos, sottolineando che "il nostro programma tutela tutti a 360 gradi".

Sul tema del termovalorizzatore, Pignalberi ricorda che "il Lazio è al diciottesimo posto sul riciclo dei rifiuti, si sta facendo un disastro. L'impianto cosi com'è stato progettato ha un problema: lì c'è una strada vincolata dalla Sovrintendenza. Se non partiamo dalla differenziata non andiamo da nessuna parte: il termovalorizzatore da solo non serve".

Altro punto al centro sono le famiglie, in particolar modo quelle che vivono in disagio economico, Pignalberi pensa a "un bonus di 500 euro al mese per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro, senza dimenticare le famiglie con persone invalide o all’interno di esse se ci sono anziani, mettendo a disposizione un sostegno sostanziale".

Quanto alle due liste a suo sostegno risultate irregolari per una questione di firme ed escluse nella provincia di Frosinone: "io sono ancora in corsa, ancora una volta si è accesa la macchina del fango, ma questa volta si sta fissando un incontro pubblico al Serrone al fine di fare chiarezza sulla questione delle firme, il sindaco deve rispondermi su tantissimi certificati elettorali ricevuti e mai richiesti".