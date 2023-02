Lazio, Rinaldi (Unione popolare): ''Sanità priorità, diritto a salute ormai non c'è più''

''Siamo portatori di proposte politiche serie che sono vicine ai sentimenti e ai bisogni delle persone''. Lo ha detto all'Adnkronos Rosa Rinaldi, candidata di Unione Popolare di De Magistris, Rifondazione comunista e Potere al Popolo alla presidenza della Regione Lazio.

''A partire dalla sanità. La pandemia è pesata molto sulla vita delle persone, mettendo a nudo una gestione della sanità sbagliata. Di fatto l'affidamento ai privati della salute delle persone ha mostrato la corda soprattutto in presenza della pandemia, giacché sulle emergenze la sanità convenzionata, per non parlare di quella privata, non è in grado di garantire nulla. Noi vogliamo ribaltare lo stato delle cose in cui siamo venuti a trovarci: vogliamo ripristinare il diritto alla salute, previsto dalla Costituzione che oggi non c'è perché quando si va a prenotare una visita specialistica in una Asl ti danno l'appuntamento dopo un anno e allora sei costretto a rivolgerti all'intramoenia o alla sanità convenzionata. La sanità riguarda la vita delle persone ed è la competenza principe passata dallo Stato alla Regione. Io voglio lavorare per tornare ad avere un servizio sanitario nazionale perché questa sanità regionalizzata ha creato tante disuguaglianze tra i territori. Serve anche un piano straordinario sulle assunzioni perché è stato sbagliato fare il numero chiuso nelle specializzazioni. Il personale della sanità è poco ed anche molto stanco''.

Altro tema quello dell'impoverimento della società, che ormai è un ''fatto reale''. ''Sul patrimonio abitativo pubblico andrebbe fatto un progetto di investimento che permetterebbe non solo di intervenire sul degrado ma anche di abbassare le bollette delle forniture grazie ad una ristrutturazione energetica, con un ritorno per le tasche dei cittadini meno abbienti''. Rinaldi punta l'attenzione anche sugli ospedali, ''dove per una donna il diritto all'interruzione di gravidanza è diventato quasi un diritto teorico perché ormai ci sono quasi solo medici obiettori. Mancano poi i consultori. Io vorrei fare un piano che rimetta insieme associazioni di cittadini e amministrazione pubblica perché la programmazione e la gestione dei servizi sul territorio torni ad essere una questione che riguardi i cittadini e non solo una amministrazione chiusa in sé stessa''.