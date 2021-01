Lazio-Roma 3-0, derby è show biancoceleste

(Adnkronos)

La Lazio domina il derby e travolge la Roma per 3-0 nella stracittadina che apre la 18esima giornata del campionato di Serie A. La Lazio comanda il match dall'inizio alla fine, con una prestazione lascia le briciole ai giallorossi. I biancocelesti cominciano il monologo al 14', quando Immobile sblocca il risultato. Ibanez scivola e si fa soffiare il pallone da Lazzari, il numero 9 della Lazio è il più rapido a piombare sulla sfera e non ha problemi a battere Pau Lopez: 1-0.

La reazione della Roma non c'è e la Lazio concede il bis. Lazzari, sempre lui, vola a destra approfittando di un'altra incertezza di Ibanez. Luis Alberto, dal limite dell'area, può prendere la mira e battezzare l'angolo basso. Pau Lopez, parzialmente coperto da Caicedo, non può arrivare sul pallone: 2-0. Il derby è un monologo laziale e il copione non cambia nemmeno nella ripresa. La Lazio colleziona chance, Pau Lopez mette una pezza in 3 occasioni ma al 67' deve arrendersi ancora. Luis Alberto da fuori pennella un destro millimetrico, 3-0 e game over. La vittoria consente ai biancocelesti di salire a 31 punti e di agganciare il treno per la Champions League. La Roma rimane a quota 34.