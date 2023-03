Lazio-Roma, tensione prima del derby: polizia evita scontro

Tensioni vicino allo stadio Olimpico, teatro del derby della Capitale tra Lazio e Roma. Un gruppo di laziali ha tentato di accedere allo stadio da piazza De Bosis, ma la cosa non è piaciuta ai romanisti, riuniti al River, che hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine e sono stati respinti. C'è stato un lancio di petardi e bottiglie, una delle quali ha colpito un poliziotto. Poi la situazione è tornata alla calma, con l'afflusso dei tifosi nell'area dello stadio tra bandiere e cori ma anche fumogeni e petardi.

Il dispositivo della sicurezza, con oltre mille uomini delle forze dell'ordine impiegati, è stato rafforzato in seguito all'allerta scontri diramata dal Viminale. Dall'alto, un elicottero a monitorare. In campo anche la polizia scientifica per le riprese e pattuglie a cavallo e un imponente schieramento di blindati.