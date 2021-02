Lazio-Sampdoria 1-0, decide Luis Alberto

(Adnkronos)

Un gol di Luis Alberto basta alla Lazio per battere la Sampdoria e agganciare momentaneamente la Roma al terzo posto in classifica. L'anticipo del 23° turno di serie A all'Olimpico è deciso da un gol del talento spagnolo al 24' del primo tempo, su assist di Milinkovic Savic. Nel finale la Samp ha spinge alla ricerca del pareggio prestando il fianco alle ripartenze dei biancocelesti. In pieno recupero Milinkovic Savic spreca un'ottima chance per il raddoppio, ma alla Lazio basta anche così. La squadra di Simone Inzaghi ora può guardare con fiducia al match di mercoledì contro il Bayern Monaco negli ottavi di Champions League. La Samp resta ferma a 30 punti a metà classifica.