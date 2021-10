Lazio, Sarri convoca Romano Mussolini

Il giovane Romano Floriani Mussolini alla prima convocazione con la Lazio. Per la trasferta contro l'Hellas Verona, complici anche le assenze in difesa tra infortuni e squalifiche, l'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri convoca il baby. Il classe 2003, pronipote del duce, è alla sua prima apparizion in prima squadra.

"Sono contenta per lui. Nel calcio c'è concorrenza, ma se uno è bravo si fa conoscere. Non posso che fargli in bocca a lupo come lo farei a qualsiasi ragazzo che viene chiamato per un'esperienza così importante", dice Rachele Mussolini, sorella di Alessandra e zia di Romano Floriani Mussolini, commentando all'Adnkronos la prima convocazione del nipote.