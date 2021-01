Lazio-Sassuolo 2-1, biancocelesti agganciano il Napoli

(Adnkronos)

La Lazio batte il Sassuolo 2-1 in rimonta nel match valido per la 19esima e ultima giornata d'andata della Serie A. I biancocelesti salgono a 34 punti e agganciano il Napoli, sconfitto 3-1 a Verona. All'Olimpico, il Sassuolo passa in vantaggio al 6' con Caputo. La Lazio reagisce e pareggia al 25' con il colpo di testa di Milinkovic-Savic. I capitolini completano la rimonta al 72', quando Immobile trova il rasoterra vincente su assist di Marusic.

La Lazio a metà torneo è appaiata al Napoli, battuto 3-1 al Bentegodi. Gli azzurri partono fortissimo e trovano il gol con Lozano dopo soli 9 secondi. La difesa partenopea, però, fa acqua. Dimarco al 34' è lasciato completamente solo e non ha problemi a battere Meret con un destro ravvicinato. Nella ripresa gli scaligeri colpiscono con Barak (62') e chiudono i conti al 79' con Zaccagni.