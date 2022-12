Lazio, sondaggista Mannheimer: "Bianchi? Così Conte pensa di ledere e sostituirsi a Pd"

La candidatura di Donatella Bianchi alla regione Lazio "ha un potenziale limitato ma toglierà voti al candidato di centro sinistra. Non credo che i 5S possano aspirare ad una vittoria e ritengo che questa divisione fra le varie componenti della sinistra peggiori le sue concrete possibilità di conseguire dei successi". Così all'Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer, che afferma: "Confesso di non avere sondaggi. Ma la scelta di Donatella Bianchi rientra nella strategia del Movimento 5 Stelle e di Conte di ledere il Pd. Il leader 5S secondo me nel medio periodo pensa di sostituire il Partito democratico, prenderne il posto approfittando della sua crisi".