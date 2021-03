Lazio-Torino non sarà rinviata

Roma, 2 mar. - (Adnkronos)

Il Torino è bloccato dai casi covid ma il match con la Lazio, valido per la 25esima giornata di Serie A e in programma a Roma per oggi alle 18.30, non sarà rinviato. Lo ha stabilito all'unanimità il Consiglio di Lega convocato d'urgenza, a quanto apprende l'Adnkronos. La squadra biancoceleste scenderà in campo all'Olimpico mentre quella granata, bloccata dalla Asl di Torino, non sarà a Roma per il match.

Il consiglio di Lega era stato convocato d'urgenza a poche ore dal calcio d'inizio. Questa mattina il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato di "oggettiva impossibilità di disputare Lazio-Torino". Ad ogni modo già ieri sera il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino avrebbe voluto rinviare la partita, ma dopo aver consultato tutti i club, la stragrande maggioranza dei presidenti gli ha chiesto di non farlo.