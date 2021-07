Lazio, Veloccia: "Leggendario Filmstudio riprende vita"

“Come Regione stiamo lavorando da anni su questo filone. Poche settimane fa per esempio, abbiamo dato vita, di nuovo e dopo tantissimo tempo, al Filmstudio, il leggendario Filmstudio, che purtroppo aveva subito una progressiva riduzione delle attività fino alla chiusura. Stiamo investendo molto sul tema della riqualificazione degli spazi abbandonati. Roma è ricchissima di centinaia di migliaia di metri quadri di spazi pubblici”. Lo dice, all’Adnkronos, Maurizio Veloccia vicecapo di gabinetto della Regione Lazio a proposito dei progetti di rigenerazione urbana di Roma.

“E’ davvero un peccato - osserva - che questi spazi invece di essere fonte di sviluppo della Capitale, di luoghi di aggregazione, di occasione di sviluppo, sono invece fonte di degrado. Noi stiamo lavorando su tantissimi altri progetti, ad esempio, altro progetto bellissimo, è l’archivio Flamini che abbiamo trasferito da una casa privata ad uno spazio dell’Ater che era uno spazio abbandonato. Una ex pizzeria che è stata trasformata in un bellissimo archivio nazionale. Questi sono gli esempi che secondo me debbano guidare il futuro della Capitale e della rigenerazione urbana nella Capitale”.