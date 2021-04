Lazio zona arancione per un'altra settimana, "Rt a 0.9"

Lazio zona arancione ancora per una settimana grazie all'indice "Rt a 0.9". A dirlo è l'assessore alla Sanità della Regione Alessio D'Amato, ospite oggi di 'TimeLine' su SkyTg24, che conferma così la fascia con meno regole, misure, restrizioni e divieti per il Lazio a guida Zingaretti.

Per la Regione quindi "non ci sarà nessun cambio di fascia, rimarrà arancione. Abbiamo un Rt a 0.9 in lieve diminuzione come i tassi di incidenza su 100mila abitanti. Permane una situazione di pressione sulla rete ospedaliera venendo da un Rt a 1.3 però ci sono le condizioni per rimanere in arancione", ha spiegato D'Amato.

Per quanto riguarda invece le vaccinazioni già programmate con AstraZeneca, "noi ci atteniamo a quello che viene indicato a livello nazionale e c'è una raccomandazione e non un divieto per questo vaccino. Se a me che ho 53 anni venisse offerto AstraZeneca - conclude - lo farei in maniera gradita perché è importante vaccinarsi".

"Al momento - aggiunge - abbiamo una regolarità con le somministrazioni del vaccino, certo c'è chi domanda di più, l'anamnesi è più articolata ma tutto sommato non abbiamo nessuna défaillance. E questo è molto importante per non rallentare la campagna vaccinale".