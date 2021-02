Lazio zona gialla, "rischio rossa senza rigore"

(Adnkronos)

Primo giorno del Lazio in zona gialla, ma già arriva il monito sul rischio zona rossa dell'assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato. "Oggi - ha infatti spiegato al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù - è il primo giorno di rientro in zona gialla, se non ci sarà rigore nei comportamenti potremmo andare in zona rossa e questo vanificherebbe gli sforzi fatti". "Bisogna mantenere alta l’attenzione", ribadisce D'Amato.