Lazio zona rossa, Rt in leggero calo

(Adnkronos)

Leggero calo dell'Rt nel Lazio, zona rossa da una settimana. Ma l'attenzione sulla diffusione del Coronavirus resta alta nella Regione perché i tassi di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive sono in lieve aumento. "Nel Lazio - ha detto l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, ospite di 'Omnibus' su La7 - siamo in una fase di ascesa: non abbiamo ancora una situazione critica per quanto riguarda i tassi di occupazione dei posti letto e delle terapie intensive, però i numeri sono in lieve aumento. Anche se vediamo un leggero calo dell'ultima rilevazione dell'Rt rispetto alla settimana precedente".