Le AirPods Pro di Apple misureranno la temperatura e controlleranno l'udito

La terza generazione di AirPods Pro di Apple potrebbe introdurre importanti feature relative alla salute. Secondo l'insider e analista di Bloomberg Mark Gurman, sembra che Apple voglia introdurre nuove funzionalità per la salute dell'udito, che consentirebbe agli utenti di verificare eventuali problemi. Attualmente, gli AirPods già supportano gli audiogrammi attraverso app di terze parti come Mimi, ma Apple potrebbe sviluppare una funzione integrata di test dell'udito. Le AirPods Pro 3 dovrebbero poi introdurre una funzione anticipata da tempo, il monitoraggio della temperatura, utile anche per individuare segni precoci di malattia, come già accade su Apple Watch Series 8. Infine, proprio come succederà per tutti i modelli di iPhone a settembre, le AirPods dovrebbero dire addio al cavo Lightning per abbracciare il più diffuso standard USB-C. Sebbene siano previsti nuovi modelli di AirPods Pro e AirPods Max, Gurman ritiene che i nuovi hardware potrebbero non essere imminenti. Suggerisce che gli AirPods Pro aggiornati, insieme alle nuove funzionalità per la salute, potrebbero richiedere diversi mesi o addirittura anni. Tuttavia, altri rumor (soprattutto provenienti dalle catene di montaggio in Cina) hanno precedentemente affermato che è prevista l'uscita di una versione USB-C degli AirPods Pro entro la fine di quest'anno.