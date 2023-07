Le aziende cominciano a capire che gli oceani sono una risorsa economica da preservare

Le aziende iniziano a capire che gli oceani sono una risorsa di business e allo stesso tempo una risorsa da preservare, e che le proprie azioni hanno un impatto sulla salute dell’oro blu. E proprio questo doppio punto di vista è al centro della terza edizione del report ‘Business for Ocean Sustainability’, sviluppato da One Ocean Foundation in collaborazione con SDA Bocconi, McKinsey & Company e CSIC (il Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo).

L’importanza ambientale ed economica del Blue Natural Capital

Lo studio si concentra sul concetto di Blue Natural Capital (le risorse disponibili negli ecosistemi marini e costieri) come principio guida di una ‘Ocean Economy’ che sia allo stesso tempo a favore della natura.

Dopo uno storico tour de force, nel marzo 2023 le Nazioni Unite hanno concordato un trattato per proteggere gli oceani e riparare la natura marina: l’High Seas Treaty, che formula obiettivi ambiziosi tra cui fermare la perdita di biodiversità, rendere area protetta il 30% delle aree oceaniche e ripristinare il 30% degli habitat degradati entro il 2030.

Ogni euro speso nella ricostituzione della vita marina ne genera 10 di ritorno

Il tutto, per un costo che si aggira sui 10 trilioni di euro. Tanto? Forse, ma non se non si considera il costo opportunità di non agire: in primis perché significherebbe condannare le prossime generazioni a vivere in un pianeta ambientalmente impoverito. Inoltre, più prosaicamente, ogni euro investito nella ricostituzione della vita marina ne genera 10 di ritorno.

Più del 40% della popolazione mondiale fa affidamento sulla biodiversità e i servizi legati al mare per il proprio sviluppo economico e sociale. Si stima che l’Ocean Economy generi ogni anno 5,2 trilioni di dollari. Nonostante questo, negli ultimi decenni gli ecosistemi marini si sono degradati sempre più velocemente e ormai sono imperativi cambiamenti sostanziali, sia nel pubblico che nel privato.

La responsabilità delle aziende e come stanno agendo

Le aziende sono responsabili per la pressione diretta e indiretta che esercitano sugli oceani ed è quindi fondamentale diffondere tra esse tale consapevolezza per poter raggiungere un uso sostenibile degli oceani. Secondo il Report, che ha analizzato 2500 imprese di 20 Paesi e 167 settori, il 52% delle aziende è conscio della pressione sull’ecosistema marino, un dato in aumento dal 2019 (51%).

Di conseguenza, molte di loro hanno cominciato ad agire per mitigare tale pressione. Ma se si considera il punteggio medio di attivazione per azienda, metrica che misura il numero di azioni con un effetto positivo sull’oceano implementate dalle aziende stesse, questo rimane a un non esaltante 20%, con grosse differenze tra i vari settori.

Inoltre, la maggior parte delle imprese sta agendo con misure che vanno a beneficio degli oceani solo in modo indiretto (innovazioni di prodotto o di processo, supply chain), poche invece quelle che hanno attivato azioni rivolte direttamente alla conservazione e alla sostenibilità degli oceani (governance, politiche specifiche, valutazione dell’impatto, investimenti in innovazioni tecnologiche ad hoc).

Tra queste aziende che agiscono più miratamente, il 50% ha una prospettiva basata sulla mitigazione del rischio, il 35% sia sulla mitigazione del rischio sia sul concetto di opportunità, e solo il 15% è focalizzato sulle opportunità di business.

SDG14 ‘Life Below Water’ rimane uno degli SDG meno prioritizzati

A fronte di una crescente consapevolezza dell’importanza sociale, ambientale ed economica degli oceani, il criterio SDG14 ‘Life Below Water’ rimane uno degli SDG (Sustainable Development Goals) meno prioritizzati dalle aziende. SDG14 fissa specifici obiettivi per la conservazione e l’uso sostenibile di oceani, mari e risorse marine e di fatto è un indicatore del livello di attenzione che le imprese prestano a questi temi.

Secondo il Report, il 76% delle aziende si è impegnato su almeno 1 dei 17 criteri SDG, a fronte del 60% del 2019. Ma SDG14 è incluso solo dal 9% delle aziende analizzate, di fatto quindi è uno dei meno prioritizzati. Le imprese infatti si focalizzano soprattutto su SDG5 ‘Gender Equality’ e SDG13 ‘Climate Action’. Di contro, il numero delle aziende impegnate nell’SDG14 è cresciuto negli ultimi 4 anni dal 6% del 2017 al 9% del 2021.

Più attente le aziende che operano nell’Ocean Economy

Il Report sottolinea come le aziende che operano nell’Ocean Economy siano più attente: il 32% di loro include SDG14 nei propri report di sostenibilità. A seguire, le imprese del settore tessile e abbigliamento con il 24% e quelle dei Servizi pubblici & Generazione di energia elettrica e Agrifood con il 13%.

Quindi se lo studio ‘Business for Ocean Sustainability’ evidenzia una crescente consapevolezza del mondo business, trainato anche dalla pressione dei media, della politica, dei movimenti sociali e dei consumatori, rimane comunque diffusa una scarsa coscienza delle pressioni dirette e indirette che l’industria esercita sui mari, specialmente nei settori non direttamente operanti nell’Ocean Economy.