Le bacchette elettriche che rendono il cibo più salato

L’assunzione di quantità eccessive di sale influisce negativamente sul funzionamento del nostro organismo, aumentando il rischio di contrarre malattie cardiovascolari. È anche per questo motivo che gli esperti della Meiji University, in Giappone, hanno messo a punto un set di bacchette elettriche che rendono il gusto del cibo più salato del 50% senza sali aggiunti. Il dispositivo, realizzato in collaborazione con l’azienda del beverage Kirin Holdings, è destinato a chi ama il cibo salato, ma non vuole rinunciare a uno stile di vita sano.