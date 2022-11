Le balenottere fanno scorpacciate di plastica

In quanto animali più grandi della Terra, le balenottere blu sono grandi mangiatrici e ingeriscono tonnellate di cibo ogni giorno. Secondo gli scienziati, ora ingeriscono anche enormi quantità di plastica, a causa dell'allarmante volume di minuscole particelle che soffocano gli oceani. Le balenottere infatti sono animali filtratori, estraggono cioé il loro cibo, piccoli crostacei noti come krill, dall’acqua di mare filtrandola. Secondo lo studio, le balenottere blu possono in questo mondo ingerire circa 10 milioni di pezzi di microplastica al giorno, ovvero fino a circa 43,5 kg di plastica.