Le banche sostengono Piazza Affari, male il comparto oil

Nuova giornata di guadagni per i titoli bancari quotati a Piazza Affari: Bper Banca in attesa dei conti ha chiuso in rialzo del 4,71%, Mediobanca ha segnato un +2,98%, UniCredit un +2,33% ed Intesa Sanpaolo ha registrato un +2,01%.

Incremento del 2,6% di Banco Bpm, il 2021 dell’istituto si è chiuso con un utile di 569 milioni di euro (21 milioni nel 2020 e 560 milioni per gli analisti), mentre Monte dei Paschi di Siena (+6,67%) ha annunciato che il Cda ha deciso il ritiro delle deleghe all’AD Guido Bastianini e la nomina di Luigi Lovaglio. Il 2021 dell’istituto toscano si è chiuso con un’ultima riga di conto economico positiva per 310 milioni di euro, dai -1,69 miliardi di un anno prima.

Tra le performance peggiori del Ftse Mib, che ha segnato un +0,31% a 26.411,73 punti, troviamo invece quelle dei titoli del comparto oil con il –3,9% di Saipem, il -1,14% di Eni ed il -0,87% di Tenaris. Eccezion fatta per Saipem, sempre alle prese con il warning di una settimana fa, il settore è stato penalizzato dal forte calo del Brent che, con un -2,5%, quota 90,4 dollari al barile.

Tra le performance peggiori troviamo quella di Enel (-1,55%): secondo gli analisti il 2022 dovrebbe chiudersi con un utile netto di 5,67 miliardi di euro.

Giornata di conti anche per Cnh Industrial (+2,45%), che ha chiuso il 2021 con un utile di 1,76 miliardi di dollari e ricavi in aumento del 28% a 33,4 miliardi. Il Cda della società ha deliberato di proporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo annuo di 0,28 euro.

Dopo il balzo di ieri, lo spread Btp-Bund non ha fatto registrare variazioni di rilievo a 154 punti base. (In collaborazione con money.it)