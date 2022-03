Le banche spingono Piazza Affari in rosso

Dopo una partenza positiva, i mercati, reduci dal rally di ieri, hanno preferito la prudenza in scia dei rialzi dei tassi varati dalle banche centrali di Stati Uniti e Regno Unito (entrambe hanno incrementato il benchmark di 25 punti base) e della situazione in Ucraina.

Con il passare delle ore le speranze di un accordo che nel breve metta termine alle ostilità si stanno affievolendo. La Casa Bianca ha annunciato che il presidente Biden sentirà telefonicamente il suo omologo cinese Xi.

Come già accaduto, le tensioni geopolitiche si sono riversate sul comparto bancario: sul Ftse Mib, che ha terminato in rosso dello 0,66% a 24.123,58 punti, spiccano le vendite su Banco Bpm (-4,9%), su UniCredit (-4,48%) e su Intesa Sanpaolo (-3,54%).

Lettera anche su Stellantis (-2,28%) che a febbraio, sul mercato europeo, ha registrato un calo delle immatricolazioni del 17,5% annuo (-5,4% per il mercato).

Con un +7,75%, la performance migliore sul paniere delle blue chip è stata registrata da DiaSorin: la società ha chiuso il 2021 con un utile netto di 310,7 milioni di euro, +25,1% rispetto ad un anno prima, e ricavi a 1.237,7 milioni, +40,4%.

Denaro anche sugli energetici (+4,1% di Saipem, che si è aggiudicata un nuovo contratto in Norvegia da 325 milioni di dollari, +3,67% di Tenaris e +2,66% di Eni) in scia di un petrolio che, dopo tre sedute in deciso rosso, quota in aumento di 8,6 punti percentuali a 103,85 dollari al barile. (In collaborazione con Money.it).