“Le barche di Maurilio Catalano”

Le opere del noto artista siciliano esposte presso la sede di CSB in Via Borgogna 5, Milano

Vernissage - 15 settembre ore 18.00

Milano, 30 agosto 2022 - Giovedì 15 settembre alle ore 18.00 presso la sede del Centro Studi Borgogna in Via Borgogna 5 a Milano, si terrà l’inaugurazione della mostra “Le barche” del Maestro Maurilio Catalano. L'istrionico pittore siciliano esporrà a Milano le opere legate alla Sicilia e alle sue isole, al mare ed alle barche. Una produttività artistica legata alla bellezza della sua terra.

Il vernissage -intitolato appunto, “Le Barche”- vedrà le famose navi a vapore del pittore siciliano come protagoniste. Navi partite da quel porto sicuro che è la Sicilia, alla volta di mete non necessariamente definite, navigano su rotte segnate da storie, luoghi ed eventi del mondo da cui provengono. E poi barche più o meno grandi, spesso semplici “varcuzze”, per ricreare scene di quotidianità, di pesca e di mattanza, di viaggi e di speranza.

Già professore all’Accademia di Belle Arti di Palermo, dal 1963 dirige la Galleria creativa e stamperia Arte al Borgo. Sono più di cinquanta le mostre del maestro Catalano dal 1962 ad oggi, e numerosissime anche le opere realizzate su commissione per l'ordine di Malta, la Regione Siciliana, l'Università degli studi di Palermo, Fondazioni, enti pubblici e privati. Ha ricevuto, dalla Fondazione Ignazio Buttitta, il premio intitolato allo stesso poeta, che viene assegnato ogni anno dal 2006 a personalità siciliane che si sono distinte nelle scienze, nella letteratura, nelle arti, nel giornalismo e nell’editoria. Di lui hanno scritto, tra gli altri, Leonardo Sciascia, Alfonso Gatto, Vittorio Frosini, Nino Buttitta e Luigi Mormino, Aurelio Pes e Francesco Giunta, molti dei quali sono stati amici e colleghi di un periodo storico in cui nella città di Palermo la galleria del Maestro Catalano era una vera fucina di idee, opere letterarie e artistiche, creazioni e invenzioni che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura e nell’arte siciliana.

L’Evento è realizzato anche grazie alla partecipazione delle Cantine Tasca d'Almerita e dell’Osteria La Playa di Taormina. Per informazioni e adesioni visitare il sito www.centrostudiborgogna.it oppure scrivere a iscrizione@centrostudiborgogna.it

A proposito di Centro Studi Borgogna

Nata nel 2017 da un’idea dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell’ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l’amicizia, la cultura, la solidarietà e l’etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l’Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity.

Per informazioni alla stampa:

Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione

Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com