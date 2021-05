Le capre di Zuckerberg e i dubbi su Diem, la prossima criptovaluta di Facebook

Le mie capre, Max e Bitcoin. Dopo la pubblicazione sulla sua pagina Facebook di questa foto da parte di Mark Zuckerberg, sono cominciate a circolare alcune voci attorno a un possibile disimpegno dell'azienda di Mountain View dalla realizzazione di Diem, la criptovaluta attorno alla quale si sta lavorando da anni.

Nel 2019 Facebook ci ha provato con Libra. Una criptovaluta che con l'appoggio di Visa e Mastercard non è però riuscita a superare il vaglio delle autorità di regolamentazione, più che altro per paure connesse al sistema finanziario che avrebbe potuto essere destabilizzato dal bacino di utenza di oltre 3 miliardi di utenti nel mondo di Facebook, oltre ai soliti dubbi che si portano dietro le cripto su riciclaggio e protezione della privacy.

Il passo successivo e meno dirompente, ferma restando la volontà di sviluppare una propria criptovaluta da parte di FB, è stato quello di puntare su una stablecoin, ovvero su una valuta digitale ma vincolata a una ufficiale, in questo caso, ovviamente, il dollaro USA. La nuova versione stable si chiama Diem e il suo progetto pilota dovrebbe essere lanciato entro la fine di quest’anno dalla Diem Association. Si tratta di una società no profit con sede in Svizzera che governa da lontano tutto lo sviluppo tecnologico e funzionale del Diem Dollar e che ha come membro chiave proprio FB. La particolarità di questa cripto sembra potrà essere quella di riservare le proprie transazioni principalmente agli scambi commerciali tra consumatore e consumatore, consentendo la possibilità di pagare l’acquisto di beni e prodotti solo ad alcuni di essi.

Il messaggio della foto con le due capre è stato interpretato in rete in molti modi. C'è chi vede nella parola inglese per capra, “GOAT” un acronimo per indicare i fan di bitcoin come Greatest Of All Time, ovvero i migliori di sempre. E c'è chi ci vede un prossimo disimpegno da parte di Zuckerberg da Diem a favore di un massiccio investimento in bitcoin. E c'è chi ricorda un'intervista del 2019 di Rolling Stone e Jack Dorsey, fondatore di Twitter. Nell'intervista Dorsey ricorda una cena a casa di Zuckerberg in cui lo stesso fondatore di Facebook servì in tavola una delle sue capre uccisa di sua mano. Una delle interpretazioni più gettonate? Zuckerberg ucciderà Bitcoin e lo servirà per cena. Forse con contorno di Diem.