Le cedole penalizzano il Ftse MIb, Telecom Italia spicca il volo

Grazie ad un miglioramento nel corso della seconda parte, guidato in parte dall’avvio positivo delle contrattazioni a Wall Street, a Milano il Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,17% a 27.382,87 punti. In corrispondenza del giro di boa da Washington è arrivata la notizia che il presidente USA Joe Biden ha confermato Jay Powell alla guida della Federal Reserve per altri 4 anni.

Anche se l’alternativa, rappresentata da Lael Brainard (che ricoprirà il ruolo di vicepresidente), era comunque garanzia di supporto per i mercati, la conferma di Powell rappresenta un fattore positivo perché elimina quella dose di incertezza che, soprattutto negli ultimi tempi, non piace ai mercati finanziari.

A Piazza Affari la notizia del giorno è rappresentata dalla manifestazione di interesse di KKR per il 100% di Telecom Italia (+30,25% a 0,4513 euro). La manifestazione d’interesse, soggetta alla condizione del raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale, è stata qualificata da KKR come “amichevole”. Il prezzo indicato è pari a 0,505 per azione (+45,7% sulla chiusura di venerdì).

Dal quartier generale di Vivendi hanno già fatto sapere che l’offerta “non riflette il valore reale” e quindi può essere classificata come “insufficiente”. La notizia ha finito per spingere anche Inwit (+4,61%), in cui TIM ha una partecipazione.

A frenare il Ftse Mib è stato lo stacco cedole da parte di alcuni big del calibro di Banca Generali (+1,32%), Intesa Sanpaolo (+0,65%), Mediobanca (+2,63%), Poste Italiane (-0,21%), Terna (-0,06%) e Tenaris (+2,24%). Tra gli energetici, chiusura con un +2,95% per Saipem, che si è aggiudicata un nuovo contratto in Brasile da 940 milioni di dollari.

Al termine della prima seduta della settimana, lo spread Btp-Bund si è fermato a 118 punti base (-0,58%). (in collaborazione con money.it)