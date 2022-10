Con la prossima pubblicazione del suo volume annuale, il Guinness dei primati ha annunciato di aver dedicato una sezione alle valute digitali, “Cryptomania”, e di aver assegnato al Bitcoin due record: quello di criptovaluta di maggior valore e quello di capofila del sistema DeFi. In un anno particolarmente difficile per i mercati on chain, il riconoscimento da parte di un’istituzione popolare come quella del Guinness World Record rappresenta una speranza per tutta la comunità degli investitori.