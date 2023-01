Le farmacie ucraine unite nel segno delle cripto

Mentre la situazione umanitaria in Ucraina rimane critica, le imprese locali cercano di escogitare dei metodi per garantire la tenuta del sistema economico e la stabilità della catena degli approvvigionamenti. Sono queste due esigenze ad aver convinto la catena di farmacie ANC ad accettare il pagamento in valuta digitale per gli acquisti effettuati presso i suoi punti vendita o sul suo sito internet. Ad assisterla, le competenze, le strutture e le tecnologie dell’exchange Binance, leader globale del comparto fintech.