Le fotografie di Fabio Volo in mostra a Milano

Appena inaugurata a Milano, ospite dei locali della Fabbrica Eos Gallery di viale Pasubio, la prima mostra personale di Fabio Volo, attore, scrittore e conduttore radiofonico di grande successo. In esposizione, alcune fotografie che l’autore ha scattato in giro per il mondo, dallo skyline del capoluogo meneghino alla bellezza selvaggia dell’Islanda. Il ricavato dell’evento sarà devoluto a “Il Volo”, onlus di Monticello Brianza (LC), che dal 2005 si occupa di giovani e adulti affetti da disturbo borderline della personalità.