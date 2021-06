“Le guerre commerciali sono guerre tecnologiche”: le valute digitali nazionali per limitare le Big Tech

Il report CBDCs: an opportunity for the monetary system, è appena stato rilasciato da Bank for International Settlements (BIS) con sede a Basilea e traccia il futuro delle CBDC.

La Banca dei regolamenti internazionali ha dato il suo pieno sostegno allo sviluppo delle valute digitali delle banche centrali (CBDC), affermando che sono necessarie per modernizzare la finanza e garantire che le Big Tech non prendano il controllo del denaro.

“Le nuove guerre commerciali sono guerre tecnologiche”, ha spiegato Benoit Coeure di BIS: “Il treno ha lasciato la stazione. Non è che ci stiamo facendo prendere la mano, ci stiamo solo guardando intorno". La spinta arriva in un momento in cui l'uso del contante fisico diminuisce a livello globale e le autorità cercano di respingere la minaccia ai loro poteri di stampa del denaro che arriva da bitcoin e dagli sforzi delle Big Tech come Facebook che è in procinto di liberare la sua valuta digitale Diem, ex Libra. “L'interesse della banca centrale nei CBDC arriva in un momento critico. Diversi sviluppi recenti hanno posto una serie di potenziali innovazioni che coinvolgono le valute digitali in cima all'agenda. Il primo di questi è la crescente attenzione ricevuta da bitcoin e altre criptovalute; il secondo è il dibattito sulle stablecoin; e il terzo è l'ingresso di grandi aziende tecnologiche (big tech) nei servizi di pagamento e nei servizi finanziari più in generale. Ormai è chiaro che le criptovalute sono beni speculativi piuttosto che denaro, e in molti casi vengono utilizzate per facilitare il riciclaggio di denaro, gli attacchi ransomware e altri crimini finanziari. Bitcoin in particolare ha pochi attributi di interesse pubblico se si considera anche la sua impronta energetica dispendiosa. Le stablecoin tentano di garantire credibilità essendo supportate da valute reali”.

Soprannominata la banca centrale delle banche centrali del mondo, la BIS riprende anche il primo esperimento di valuta digitale europeo: la Banca nazionale svizzera e la Banca di Francia stanno infatti per verificare i primi pagamenti transfrontalieri in valuta digitale della banca centrale europea. L'esperimento si concentrerà sul mercato dei prestiti all'ingrosso da banca a banca piuttosto che sulle transazioni pubbliche quotidiane, ma sarà la prima volta che un euro digitale e un franco svizzero digitale saranno testati. La banca centrale svolge quattro ruoli chiave nel perseguimento degli obiettivi per lo studio delle valute digitali nazionali: "Il primo è fornire l'unità di conto nel sistema monetario. Da quella promessa di base, seguono tutte le altre promesse nell'economia. In secondo luogo, le banche centrali forniscono i mezzi per garantire la finalità dei pagamenti all'ingrosso la banca centrale è l'intermediario di fiducia che addebita sul conto del pagatore e accredita sul conto del beneficiario. Una volta che i conti vengono addebitati e accreditati in questo modo, il pagamento è definitivo e irrevocabile. La terza funzione è garantire che il sistema di pagamento funzioni senza intoppi. A tal fine, la banca centrale fornisce liquidità sufficiente in modo che nessun ingorgo ostacoli il funzionamento del sistema di pagamento. Il quarto ruolo della banca centrale è quello di vigilare sull'integrità del sistema di pagamento, pur mantenendo condizioni di parità concorrenziale. In qualità di supervisore, la banca centrale impone requisiti ai partecipanti affinché supportino il funzionamento del sistema di pagamento nel suo insieme”.

Le autorità ora sono chiamate a decidere se i cittadini hanno bisogno di ID digitali per utilizzare le CBDC o seguire un percorso basato su token che molte criptovalute utilizzano per mantenere le transazioni più anonime. Secondo BIS, il sistema di identificazione sarebbe il “miglior modo di procedere”. Così, si impedirebbe alle persone di utilizzare valute digitali di paesi diversi dal proprio, come il dollaro. La maggior parte degli esperti pensa che i dollari o gli euro digitali pienamente funzionanti siano ancora lontani dalla realizzazione di almeno due anni, ma stabilire regole globali intorno alle CBDC è un'operazione altamente necessaria.