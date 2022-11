Le Hot Wheels sbarcano nel Web3

Rafforzando la propria posizione in un settore dalle grandi potenzialità, l’azienda produttrice di giochi per bambini Mattel ha annunciato il lancio del suo marketplace NFT, espandendo la linea di collezionabili digitali dedicati ai brand collegati al marchio. Per la gioia degli appassionati, la nuova piattaforma, “Mattel Creations”, ospiterà prodotti dedicati alle macchine-giocattolo Hot Wheels, alle bambole Barbie e al gioco di carte UNO, che gli utenti potranno acquistare al costo di 25$ al pezzo.