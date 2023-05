Le iniziative benefiche di RECOM si concretizzano in un parco solare per la Chiesa Apostolica Armena

La donazione di 3 milioni di dollari della Tunian Family Foundation continua a illuminare il vasto complesso della Santa Sede di Etchmiadzine

LANNION, Francia, 2 maggio 2023 /PRNewswire/ -- RECOM Technologies, attraverso la donazione della fondazione di famiglia dei suoi fondatori (Tunian Family Foundation) e nell'ambito delle sue iniziative filantropiche, ha sviluppato un parco solare per la Santa Sede di Etchmiadzin de the Armenian Apostolic Chiesa per fornire energia pulita e sostenibile alla comunità.

La Santa Sede di Etchmiadzin è l'organo di governo della Chiesa Apostolica Armena e ha sede nella città di Etchmiadzin, 25 km a ovest della capitale armena Yerevan. È la sede principale della Chiesa cattolica armena e di tutti gli armeni, inoltre, è il centro spirituale degli armeni di tutto il mondo.

Il parco solare da 1,7 MW copre il fabbisogno annuo termico ed elettrico del grande complesso della Santa Sede. L'iniziativa, battezzata "Let there be light", è il risultato di un investimento di 3 milioni di dollari che comprende l'installazione di moduli fotovoltaici, scaldacqua solari e serbatoi di accumulo. Il progetto ha permesso alla Chiesa di fare passi da gigante verso l'efficienza energetica, con risparmi annuali fino a 440.000 dollari. Il parco solare fa parte dei programmi di risparmio energetico della Santa Sede e del suo impegno per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere l'energia rinnovabile in Armenia.

"Siamo onorati di aver avuto l'opportunità di aiutare la nostra chiesa madre a soddisfare il suo fabbisogno energetico attraverso l'energia rinnovabile", afferma il signor Tunian, presidente di RECOM Technologies. "Come uomo di fede e fermo difensore dell'energia pulita, realizzare questo progetto mi dà una doppia soddisfazione"

RECOM Technologies è un'azienda francese di energia rinnovabile con una significativa presenza globale nel settore solare. RECOM è un produttore di moduli, celle, inverter, sistemi di accumulo ibridi, batterie e caricabatterie per veicoli elettrici (EV), un'azienda innovativa che integra ricerca e sviluppo, produzione e distribuzione.

RECOM è uno dei principali e unici produttori di moduli fotovoltaici Bloomberg Tier 1 in Europa, con una capacità produttiva annua di oltre 2,1 GW e vendite di moduli solari superiori a 3 GW in 100 paesi.

