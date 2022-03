'Le mogli hanno sempre ragione', Luca Bianchini torna a Palermo

Lo scrittore Luca Bianchini ritrova i suoi personaggi amati dai lettori in “Io che amo solo te”, e ritrovati in “Baci da Polignano”: stavolta tra angeli da collezione, piatti peruviani, melanzane alla parmigiana e gli angoli dell’amata Polignano, c’è addirittura da districare il giallo dell’estate pugliese. Il conduttore radiofonico e scrittore torinese, tra i più amati e richiesti di questi anni, racconterà il suo nuovo libro, Le mogli hanno sempre ragione” (Mondadori) intervistato dalla giornalista Adnkronos Elvira Terranova, nel corso di un incontro organizzato da Flaccovio Mondadori, domenica 3 aprile alle 17 al Real Teatro Santa Cecilia, a Palermo. Accesso libero con green pass. Prenotazioni: libreria Flaccovio Mondadori (via Roma 270); allo 091361064, via mail a fabulaviaroma@libreriaflaccovio.it; su FB.