Correre tra un bastione e l'altro, sotto gli alberi, senza auto intorno, o anche andare in bici, tra il Real Collegio e San Paolino. A Lucca è possibile e proprio per questo è stata premiata. La città toscana si aggiudica il podio per essere il miglior luogo in Italia dove fare una bella corsa o una pedalata. La classifica redatta da runner e ciclisti trova tutti d'accordo. Evviva le Mura di Lucca.