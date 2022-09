Le Nazioni Unite verso un patto sul clima per l'aviazione

Avviati per iniziativa delle Nazioni Unite colloqui globali per trovare un accordo sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo. Le compagnie aeree producono il 2-3% delle emissioni totali, ma circa il 12% delle emissioni del settore dei trasporti, una percentuale destinata ad aumentare man mano che altri mezzi passeranno ad alternative come l'elettricità. Una riunione preparatoria dell'ICAO (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile) tenutasi a luglio ha gettato le basi per un obiettivo di zero emissioni nette per il 2050.