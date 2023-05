Le origini abruzzesi di Ron DeSantis, il sindaco di Bugnara: "Tifiamo per lui"

Taglieri: "E’ una grande notizia un bugnarese di seconda generazione in corsa per la Casa Bianca, speriamo di poterlo ospitare qui al più presto". Un lontano cugino ricostruisce l'albero genealogico del governatore: "Qui anche altri parenti"

Ha salde origini abruzzesi Ron DeSantis, 44 anni, governatore della Florida, aspirante candidato alla Casa Bianca, alle presidenziali 2024. E’ ritenuto il più probabile sfidante di Donald Trump all'interno del Partito repubblicano. La bisnonna materna Maria Nolfi, classe 1901, emigrata negli Usa da giovanissima e morta a soli 43 anni, era di Bugnara, piccolo centro dell’Aquilano.

“E’ una grande notizia - dice ad Adnkronos il neo sindaco di Bugnara, Domenico Taglieri, eletto lo scorso 15 maggio - un bugnarese di seconda generazione in corsa per la Casa Bianca. Speriamo, naturalmente, che la candidatura si concretizzi. Aspettiamo con trepidazione. Comunque siamo orgogliosi di lui, un orgoglio tutto italiano”.

Il primo cittadino ricorda come il paese, agli inizi del ‘900, contasse circa 3mila abitanti. “Ci furono - spiega - due importanti ondate migratorie, a cavallo tra la prima e la seconda Guerra mondiale e nel secondo dopoguerra. In tanti partirono per gli Usa ma anche per il Venezuela a cercare fortuna”. Attualmente sono circa 1.100 i residenti. “Tifiamo per DeSantis, sperando di poterlo ospitare qui al più presto”.

A Bugnara l'attuale governatore della Florida e aspirante candidato alla Casa Bianca ha anche un lontano cugino che ha ricostruito l’albero genealogico, partendo dai suoi avi per arrivare a Ron (all’anagrafe Ronald Dion) DeSantis, classe 1978. E' Osvaldo Lupi, ex assessore comunale a Bugnara (Aq): era in carica, con deleghe Bilancio e Urbanistica, fino a pochi giorni fa, quando in paese si è rivotato e non si è ricandidato. Ha ricostruito le discendenze di DeSantis, scartabellando negli archivi comunali di Bugnara e non solo, dal 1889.

“Maria Nolfi - riferisce Lupi ad Adnkronos - la bisnonna di Ron, era la sorella di mio nonno Domenico. Entrambi sono emigrati in America. Lei (1901—1944) è morta giovane dopo aver sposato Nicola De Santis (1898-1971). Da loro è nato, negli Usa dove si erano stabiliti, Daniel James DeSantis (1923-1979), nonno del governatore, che ha sposato Viola Petrella (1923-2016), anch’ella di origini abruzzesi, figlia di Salvatore e Maria Dominique Casasanta. Da loro - continua Lupi - è nato Ronald Daniel DeSantis, papà dell’aspirante candidato presidente degli Stati Uniti. Questo da parte paterna. La mamma si chiama Karen Ann Rogers, e discende da Rogers-Delisio, Ruggiero-Storti-DeOto. Anche dall’altra parte, da quella materna, ci sono origini italiane, ma non saprei indicarne la provenienza”.

Un tuffo nel passato. “Maria Nolfi - spiega ancora Lupi ad Adnkronos - abitava in quella strada che un tempo era Vico Torrione. Qui ci sono anche altri parenti del governatore. Più volte, ma inutilmente, ho cercato di contattare DeSantis per chiedergli una visita in Abruzzo o comunque un incontro. Siamo contenti del ruolo che ricopre e del fatto che ambisca a diventare il Presidente. Gli auguriamo tutta la fortuna possibile. Comunque è uno dei governatori più votati ed è un ottimo punto di partenza”.