Le Over All Legends: il lancio ufficiale di VOOPOO DRAG 4, unico perché quarto

SHENZHEN, Cina, 2 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Il 29 novembre, VOOPOO ha rilasciato ufficialmente il MOD di DRAG di quarta generazione, DRAG 4. Un modello unico dal look unico, che offre un'esperienza di vaping unica e avanzata.

Nel 2017 è nato il primo MOD della serie VOOPOO Drag ad accensione rapida, che ha stabilito un record del settore, donando a VOOPOO una rapida notorietà. Nel 2019 VOOPOO ha introdotto DRAG 2, la cui innovativa modalità FIT offre agli utenti una potenza di uscita più adeguata e un'esperienza di vaping migliore. Nel 2021 è stato il turno di VOOPOO DRAG 3, un'esperienza di vaping con modalità Super Burst e accensione rapida da 0,001s. Ogni innovazione dei prodotti VOOPOO è la prova della pura ricerca di un'eccellente esperienza di vaping perseguita dal brand.

Look unico:

Continuando a sviluppare il classico look DRAG MOD, Drag 4 è progettato in lega di zinco, pelle, elementi in legno massiccio e resine naturali. Ogni DRAG 4 ha un aspetto distintivo, con una slice esclusiva che esprime l'unicità e l'eleganza di ogni utente DRAG. Il cuoio, dalla qualità migliorata, rende il corpo più comodo da afferrare, e il design privo di fori mantiene l'interno privo di polvere, per una maggiore durata del prodotto. Il coperchio magnetico a C della batteria è facile da estrarre e reinserire, per poter rimanere meglio fissato al corpo anche in caso di caduta accidentale. In questo modo il prodotto è più durevole e resistente.

Atomizzazione unica:

Rispetto al doppio ingresso, il triplo ingresso dalla struttura triangolare stabile equilibra efficacemente la direzione del flusso e aumenta la quantità di aria, garantendo una più rapida risoluzione di e-liquid e un flusso di vapore più fluido. Il serbatoio UFORCE-L adotta l'anello di regolazione dell'aria originale stepless a 360° del settore. La regolazione libera e il semplice controllo del flusso d'aria permettono di apprezzare al meglio i vapori. La spirale Dual In One accelera il riscaldamento dell'atomizzazione e ne aumenta l'efficienza, migliorando l'esplosione del vapore e regalando sapori ricchi e delicati.

Design unico:

Il nuovo interruttore multifunzione permette all'utente di definire il blocco QS per bloccare la potenza, l'intero dispositivo o l'alimentazione sul livello desiderato. Inoltre, il nuovo design dell'interfaccia UI con tasti di funzione chiaramente separati al tocco può ridurre l'accensione involontaria. Nella modalità TC, il chip identifica automaticamente il materiale di riscaldamento utilizzato e regola la temperatura in base a un intervallo consigliato, rispondendo alle esigenze specifiche degli utenti.

Durata unica:

Con il più alto standard del settore in termini di ricarica rapida 5V/3A, DRAG 4 elimina le attese. La modalità ECO aumenta la vita utile di almeno il 10%, soddisfacendo l'esigenza di nicotina dell'utente anche in condizioni di batteria scarica.

Grazie alla sua creatività inarrestabile, il team VOOPOO ha unito le prestazioni dei primi tre DRAG e le innovazioni nell'aspetto, nelle prestazioni di atomizzazione e nell'esperienza interattiva in DRAG 4, un capolavoro di progettazione e un classico, unico nel settore. DRAG 4 sarà la nuova leggenda che supera i precedenti modelli DRAG.

