Le pecore che non si fermano mai, il mistero in Cina - Video

Centinaia di pecore che si muovo in circolo da oltre 10 giorni. Per motivi misteriosi. In Cina, nella regione della Mongolia interna, il comportamento di centinaia di animali è apparentemente inspiegabile. Il video pubblicato dal People's Daily documenta il movimento continuo del gregge: le pecore si muovo in senso orario, senza sosta, giorno e notte. La 'maratona' va avanti da oltre 10 giorni, si legge nel tweet che accompagna la clip. Tra le ipotesi, quella legata ad una malattia - la listeriosi - che potrebbe essere provocata dalla qualitò scadente del foraggio. Il People's Daily, però, afferma che gli animali godono di ottima salute.

The great sheep mystery! Hundreds of sheep walk in a circle for over 10 days in N China's Inner Mongolia. The sheep are healthy and the reason for the weird behavior is still a mystery. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK